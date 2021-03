Alla fine ci siamo accorti che il preservativo era bucato…

Buongiorno,

ho avuto un rapporto protetto con il mio ragazzo ma verso la fine ci siamo accorti che il preservativo era bucato. lui purtroppo era venuto, il rapporto diciamo era stato completo. ho preso la pillola del giorno dopo quel giorno stesso ma sono passati 7 giorni e ancora niente ciclo. Sono terrorizzata. sono a rischio secondo voi? grazie

Anonima 26 anni

Cara Anonima,

comprendiamo la tua paura che la pillola non abbia funzionato e proviamo a fare un po’ di chiarezza per rassicurarti. Intanto, come sai, il ciclo mestruale può variare da donna a donna per diversi fattori interni o esterni: sbalzi ormonali, stress, ansia, cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Nel tuo caso la pillola del giorno dopo (PDGD) ha sicuramente influito sull’arrivo del ciclo, l’organismo sta rispondendo ad un carico ormonale necessario ad inibire o ritardare l’ovulazione ed impedire quindi la fecondazione. Non sappiamo quando dovrebbe arrivarti il ciclo, ma da quello che scrivi sembra in ritardo.

Ti ricordiamo. che l’efficacia della pillola è massima se la pillola del giorno dopo viene assunta entro le prime 12 ore dal rapporto a rischio e sembra che tu sia nella giusta tempistica. Se il ritardo dovesse superare i 7 giorni, per stare tranquilla, ti consigliamo di effettuare un test di gravidanza, così da toglierti ogni dubbio.

Speriamo di averti aiutato!



Un caro saluto!

L’equipe degli esperti