Fedez, in collegamento dall’ospedale: “Ho 20 minuti di sonno in corpo”

ROMA – “Ho venti minuti di sonno in corpo, però ci tenevo ad esserci perché è un bel progetto e per rispetto di tutte le persone che hanno lavorato a questo show. Io credo che, dal punto dei vista dei format, sia veramente qualcosa di nuovo. In un periodo in cui le novità dei palinsesti sono abbastanza impolverate è una bella ventata di aria fresca“. Queste le parole di Fedez, in collegamento dalla stanza dell’ospedale, in occasione della conferenza stampa del nuovo comedy show di Amazon Prime Video LOL: Chi ride è fuori. L’artista – arbitro e conduttore della gara insieme a Mara Maionchi – non ha potuto essere fisicamente insieme ai protagonisti del programma perché oggi è nata Vittoria, la sua secondogenita. Federico si è collegato per pochi minuti dalla camera della struttura ospedaliera in cui era con Chiara Ferragni e “Baby V.“, che non sono comparse nel video. “Complimenti Fedez, non ho mai visto uno inventarsi una scusa così bella per non partecipare alla conferenza!“, ha detto scherzando Elio, tra i protagonisti del format.

LOL: CHI RIDE È FUORI, DALL’1 APRILE SU PRIME VIDEO