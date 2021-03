Invasione di ragni in Australia: le immagini fanno il giro del mondo

In seguito alla devastante alluvione che ha colpito il Nuovo Galles del Sud, in Australia, milioni di ragni hanno invaso le abitazioni, in cerca di riparo dall’acqua.

Tuttavia, gli esperti hanno invitato i residenti a non ucciderli, in quanto fondamentali per l’ecosistema.

Non sono solo ragni. A causa delle inondazioni, numerosi animali, tra cui serpenti e topi, stanno infestando strade e abitazioni, lasciando i residenti terrorizzati.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo.