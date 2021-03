Stone Fruit è l’esordio a fumetti della giovane Lee Lai

Roma – Tra i fumetti in uscita nel 2021 era atteso il debutto della giovane autrice Lee Lai. Australiana, ventisettenne, collaboratrice del New Yorker, è una delle voci contemporanee più interessanti, delicate e poetiche. “Stone Fruit” (Coconino Press – collana Coconino Cult) è il titolo del suo romanzo grafico già in corso di pubblicazione in quattro lingue e in diversi Paesi. Un racconto vasto, commovente e sofisticato sulle tante forme che l’amore può assumere. Una struggente riflessione sui legami familiari, dove tutto ciò che viene taciuto si trasforma in ferite e poi in cicatrici, che disegnano quello che veramente siamo.

“Stone Fruit” è la storia di due giovani donne che faticano ad amarsi. La relazione tra Ray e Bron deve fare i conti con tutto quello che sta loro intorno: la gioia delle giornate trascorse con la nipotina di Ray, le ferite e i nodi irrisolti dei rapporti con le famiglie d’origine, i condizionamenti sociali… Un’ode all’amore e ai rapporti di sorellanza. Una riflessione su vecchi e nuovi modelli di famiglia. Una storia che svela quanto siamo vulnerabili nelle relazioni, e quanto sia importante essere accettati per quel che si è.

IL LIBRO

Bron e Ray hanno una relazione tenera, resa ancora più eccitante dai momenti di gioia che provano quando fanno da babysitter alla nipotina di Ray, Nessie, che ha sei anni e adora le sue “zie queer”. Il tempo passato con Nessie per Bron e Ray è un’oasi di pace, lontana dai loro tempestosi rapporti con le famiglie d’origine. Ma quando il loro rapporto si logora, gravato com’è da problemi irrisolti e condizionamenti sociali, sia Bron sia Ray dovranno affrontare un percorso fatto di sorprese e imprevisti, recuperando i legami con le rispettive sorelle e venendo a patti con la loro vera identità.

LA PREFAZIONE DI JONATHAN BAZZI