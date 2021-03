Ritorno alla terra con l’istituto Redi di Paternò | VIDEO

CATANIA – Si chiama ‘Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane’ ed è l’indirizzo dell’istituto d’istruzione superiore ‘F. Redi’ di Paternò (Catania). Diregiovani.it, media partner del contest ‘Agristudents 4 Future‘ promosso da Citynews, ha intervistato Giuseppa Morsellino, la dirigente scolastica della scuola che si trova nel territorio pedemontano dell’Etna.

“La realtà, in cui ci troviamo- aggiunge Giuseppa Morsellino- è a vocazione agricola e, forse, questo momento potrebbe aiutarci a fare la differenza. Il settore della produzione agro- alimentare non si è fermato in emergenza sanitaria, la nostra scuola si pone in questo contesto come modello di opportunità di sviluppo, nell’attesa che la progettualità politico-amministrativa e, soprattutto, le capacità imprenditoriali private, riescano a sfruttare in pieno la forza-lavoro tecnicamente professionalizzata. Da quest’anno- conclude- offriamo anche un percorso di istruzione e formazione di secondo livello. Sono percorsi serali per adulti che intendono conseguire il diploma di agrotecnico. Abbiamo ricevuto tantissime richieste d’iscrizione e, tra loro, c’è chi ha già conseguito una laurea ed intende avviare un’azienda o entrare nel mercato agri-turistico. Un indicatore interessante, che mostra come questo settore si stia rimettendo in movimento”.