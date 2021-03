Da Immobile l’omaggio a Guerini: “Gol e vittoria dell’Italia dedicati a lui”

ROMA – “Il mio pensiero va a Daniel Guerini e alla sua famiglia, il gol e la vittoria sono dedicati a loro”. Così l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, Ciro Immobile, ricorda con un post sulla pagina Facebook della società, il 19enne calciatore della Primavera biancoceleste, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale la sera del 24 marzo su viale Palmiro Togliatti a Roma.

Nell’incidente altri due giovani che viaggiavano con Guerini sono rimasti gravemente feriti, mentre il conducente dell’altra auto coinvolta non ha riportato gravi ferite. La dinamica esatta di quanto accaduto è al vaglio. Sull’episodio la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti. Accertamenti saranno effettuati anche sulla velocità delle auto e per verificare le condizioni del manto stradale.

Intanto cresce la commozione e il via vai di amici e cittadini sul luogo dell’incidente. Le auto e gli scooter si fermano di continuo, qualcuno si fa il segno della croce, altri lasciano sciarpette e mazzi fiori dedicati alla giovane promessa del calcio. Oltre allo striscione ‘Ciao Guero’ portato dagli esponenti della curva nord della Lazio, un altro grande stendardo recita ‘Il cemento s’è rubato la stella più bella’.