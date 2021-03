‘Le ali non sono in vendita’, il docufilm sulla fast fashion

ROMA – E’ disponibile da oggi sulla piattaforma Streeen.org, il docufilm ‘Le ali non sono in vendita’, viaggio nel labirinto della fast fashion diretto da Paolo Campana, con la supervisione artistica di Sara Conforti e prodotto da Fair. Il docufilm, arricchito da interviste ad esperti, infografiche e approfondimenti, racconta questo percorso dando voce ai ragazzi e alle ragazze che lo hanno vissuto. Attraverso una metafora onirica, che passa da Dedalo e dal filo di Arianna, i giovani aprono al mondo la loro riflessione sul presente e sul futuro della moda, lanciano una chiamata all’azione che si fa appello corale al cambiamento. U n percorso corale che ha coinvolto anche l’artista e rapper Ame 2.0 con la canzone ‘Cambiare’ ispirata alle dichiarazioni raccolte dai giovani durante i workshop e ai principi della ‘ Campagna abiti puliti’. La Campagna, che riporta la notizia in una nota, ricorda che da tempo denuncia l’insostenibilità di questo modello di sviluppo: la produzione continua di nuove collezioni e la vendita a basso costo impone alle lavoratrici tessili ritmi di lavoro disumani per paghe da fame. Turni estenuanti, violenze fisiche e psicologiche, straordinari non retribuiti, libertà di associazione violata sono alcune delle caratteristiche alla base del ciclo della fast fashion. Inoltre, come ultimo anello di una catena di potere fortemente sbilanciata a favore dei marchi committenti, le lavoratrici stanno pagando in larga parte il conto della crisi.