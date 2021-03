‘CodyTrip’, una gita scolastica fra arte e coding

ROMA – Al Museo Marino Marini di Firenze, l’alleanza tra cultura e arte ha sconfitto le distanze imposte dalla pandemia. Si chiama ‘CodyTrip’, la gita scolastica in diretta on line, organizzata da DIGIT srl, spinoff dell’Università di Urbino, che permetterà a chiunque lo vorrà, di vivere un’esperienza all’insegna della conoscenza e della tradizione grazie all’ausilio di tecnologie digitali, coding e immaginazione, giocando con la geometria, la matematica e la crittografia.

“Sarà una giornata all’insegna della curiosità, del coinvolgimento, della condivisione, della conoscenza dell’arte attraverso strumenti di tecnologie innovative per far scoprire a ragazzi e famiglie, attraverso nuove modalità di fruizione, i capolavori di Marino Marini ma anche gli spazi architettonici del museo insieme al fascino della proporzione aurea del Sacello del Santo Sepolcro della Cappella Rucellai”, ha spiegato Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini, che ha fornito qualche anticipazione sull’evento in programma per il 15 aprile prossimo.