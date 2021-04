Tg Scuola – edizione del 2 aprile 2021

Violenza di genere in adolescenza, arriva decalogo ‘Youth For Love’

Prevenire la violenza di genere in adolescenza è ancora una sfida aperta. Per questo, due anni fa, è partito il progetto europeo Youth For Love, per sviluppare, implementare e valutare un programma educativo integrato nelle scuole superiori di Italia, Grecia, Belgio e Romania. Il lavoro ha portato quasi 600 studenti, 160 docenti e 15 associazioni a elaborare raccomandazioni politiche rivolte a scuole, enti locali e ministero dell’Istruzione. Procedure specifiche per contrastare la violenza di genere nei regolamenti d’istituto, aprire spazi di confronto sul tema, e svolgere corsi di educazione affettiva e sessuale.

Prorogato bando per Quarto Anno Liceale d’Eccellenza di Rondine

C’è ancora tempo per aggiudicarsi un banco nella nuova classe del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza, l’opportunità formativa che Rondine riserva a 27 studenti provenienti da tutta Italia. Un’occasione per frequentare una scuola innovativa, nel contesto internazionale della Cittadella della Pace di Rondine, ad Arezzo. La scadenza del bando è stata prorogata al 2 maggio 2021. Nella Cittadella della Pace gli studenti hanno l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza per diventare non solo protagonisti della propria vita, ma anche cittadini attivi e agenti di cambiamento nei propri territori.

Una mostra d’arte itinerante con l’istituto Redi di Paternò

Si chiama ‘Arte, natura, cultura’ ed è il progetto artistico e culturale realizzato in occasione della Pasqua, dall’istituto d’istruzione superiore ‘Redi’ di Paternò, in provincia di Catania. Una mostra d’arte temporanea, inaugurata in diretta streaming lo scorso 27 marzo dal Palazzo di Città del comune di Belpasso, in cui è stata allestita l’esposizione di 15 tavole che riproducono alcune tra le più importanti opere della storia dell’arte legate alla Via Crucis. La mostra itinerante, proseguirà nei comuni di Paternò e Biancavilla per valorizzare e promuovere il patrimonio architettonico del territorio.

Oltre il buio, le testimonianze di chi ha scelto di combattere la dipendenza

Sei storie di ragazzi e ragazze che lottano contro la tossicodipendenza. Alessandro, Eliseo, Eleonora, Luigi, Valerio e Caterina, dalla comunità di San Patrignano lanciano il loro messaggio ai giovani per combattere la dipendenza da droghe. Dal 1978 a oggi San Patrignano ha accolto oltre 26mila persone, e circa il 72% ha completato il percorso di recupero. Attualmente sono ospitate nella struttura circa 1200 fra ragazzi e ragazze, di cui circa 50 minorenni.

‘Espressioni democratiche’, al via il progetto dell’IIS Einaudi di Roma

Un percorso per sensibilizzare studenti e studentesse alla cittadinanza attiva e alla legalità democratica. È l’obiettivo del progetto ‘Espressioni democratiche‘ dell’IIS ‘Einaudi’ di Roma, con la collaborazione dell’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it. L’iniziativa si articolerà in due fasi, la prima ‘Democrazia e legalità’, prevede delle azioni mirate per stimolare nei ragazzi il desiderio di esprimere la propria opinione. ‘Raccontiamo la democrazia’, la seconda fase del progetto, prevede invece la diffusione del percorso fatto e dei risultati raggiunti, un racconto dell’esperienza e delle pratiche messe in atti destinato ad un pubblico di ragazzi e di adulti.

Dalle scuole

Rete nazionale Memorie

Al via il progetto ‘Roma, una città mille storie’, un laboratorio per docenti e studenti che, a partire dalla prospettiva dei quartieri, vuole ricostruire la grande storia della città.

IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia

Un gruppo di studentesse ha realizzato un video sui diritti delle donne. Una sequenza di considerazioni e pensieri su un tema delicato e sempre attuale.

Area urbana di Ponte di Nona di Roma

Docenti e genitori hanno elaborato un Sistema di Tutela Integrato per proteggere i minori da qualsiasi forma di maltrattamento, inclusi gli ambienti online.

Liceo Orazio di Roma

Una studentessa ha intervistato Odette Giuffrida, giovane judoka italiana, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Liceo Flacco di Portici

Presentato ‘Comete’, il giornale della scuola che grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’agenzia di stampa Dire, permetterà agli studenti di diventare giovani giornalisti.

Istituti Teglia di Genova e Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna)

Nell’ambito del progetto ‘Criticoni’, gli studenti hanno parlato di teatro con Massimiliano Briarava, regista attore e sceneggiatore.

Istituto Pareto di Milano

Gli studenti hanno recuperato e un’area abbandonata della loro scuola partecipando al progetto di educazione civica e cooperazione allo sviluppo ‘Agri-smart’.