Alessandra Amoroso annuncia ‘Piuma’, il suo nuovo singolo

ROMA – Notizie importanti arrivano da ‘casa Alessandra Amoroso‘. La cantante ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo singolo. Piuma, questo il titolo della canzone che debutterà prossimamente. Il lungo post è accompagnato da una foto sfocata, che mostra un foglio su cui è riportato il testo del brano.

Le parole di Alessandra Amoroso:

“Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni. PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica. Piuma, presto fuori“.