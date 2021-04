Vasco Brondi, ecco un’anteprima del videoclip di Chitarra nera

Chitarra nera sarà contenuta in Paesaggio dopo la battaglia, il primo album di Vasco Brondi che sarà pubblicato il 7 maggio.

Nella prima tiratura limitata disponibile in pre-order, il cd è accompagnato dal libro Note a margine e macerie, un diario on the road in una nazione deserta. Un racconto dei tragitti tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa o dei paesi disabitati dell’Italia interna.

La tiratura limitata dell’LP con vinile trasparente è andata esaurita in 24 ore, rimane disponibile la versione con vinile nero.