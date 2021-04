‘L’erbaccia’ è il nuovo albo del gigante della letteratura disegnata Quentin Blake

Roma – Per la categoria albi illustrati, Camelozampa porta in libreria, l’ultimo lavoro di. Autore e illustratore britannico,è un gigante della letteratura disegnata.Premio Andersen 2017 Miglior albo illustrato,Premio Andersen 2019 Miglior Libro senza parole,sono solo alcuni dei suoi titoli pubblicati in Italia dalla casa editrice. Tra le collaborazioni dell’artista ci sono nomi importantissimi come