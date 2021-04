Il preservativo mi sta stretto e così non regge l’erezione…

the_date('c');?>

Quando usiamo il preservativo perdo l’erezione e questo mi fa sentire molto a disagio. Purtroppo la mia ragazza non vuole fare sesso senza preservativo, anche se stiamo insieme da sei mesi e nessuno dei due spero ha altri rapporti. Però ora sta diventando un problema, io ho un pene regolare ma il preservativo mi sta stretto e soffoca e così non regge. Sono molto nervoso per questa situazione e vorrei un aiuto per risolverla soprattutto mi da fastidio che lei non capisce che io voglio fare l’amore con lei ma non ci riesco con il preservativo, che altro possiamo usare?

Giulio

Caro Giulio,

il tuo è un quesito complesso e delicato, devi sapere che è condiviso da molti ragazzi. In primis ti invitiamo ad assicurarti che la misura dei preservativi che utilizzi sia quella giusta, questi devono aderire perfettamente al pene ma non generare una sensazione di costrizione come quella alla quale fai riferimento. Magari puoi cambiare marca o misura e trovare un modello più confortevole. Sicuramente lo stato di tensione e nervosismo non aiuta a rilassarsi e a mantenere quindi l’erezione.

Le cause di questo problema relativo alla sfera sessuale possono essere infatti non solo fisiche ma anche psichiche, legate alla storia personale, alla relazione di coppia e anche allo stile di vita.

Avere rapporti protetti è importante non solo per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili ma anche per evitare rischi di una gravidanza indesiderata.

Potrebbe essere utile, nello specifico, ricercare una maggiore complicità con la tua ragazza, magari dando più spazio alle fase preliminari. E poi potreste confrontarvi sui diversi metodi contraccettivi in commercio e scegliere quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze. Tuttavia l’unico strumento per prevenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili è il profilattico. Esiste anche un profilattico femminile che può essere utilizzato durante i rapporti.

Potreste inoltre confrontarvi su questa area e andare a fondo sulla tematica delle paure e della fiducia in modo da trovare un compromesso condiviso.

Un caro saluto!