In diretta può accadere di tutto. Lo sa bene questa giornalista di Mosca, protagonista di un video diventato virale.

Durante un collegamento con Mir Tv per un servizio meteo, un Golden Retriever ha rubato il microfono della reporter Nadezhda Serezhkina, scappando in strada con la refurtiva. La giornalista ha quindi inseguito il cane dispettoso, mentre la telecamera continuava a riprendere la scena in diretta.

Tutto è bene quel che finisce bene

La collega in studio, Elina Dashkueva, chiaramente spaesata, ha dovuto interrompere il collegamento, soffocando visibilmente una risata. Qualche minuto dopo la linea è tornata a Serezhkina, affiancata dal cane malandrino che sembrava soddisfatto della sua bravata. La giornalista ha quindi precisato che “nessuno è rimasto ferito”, a parte il microfono che si era preso “uno o due morsi”.