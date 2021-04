Dempsey e Borghi a spasso per Roma: i “Diavoli” intrusi ai box della Formula E

ROMA – La Formula E attira anche Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. I due attori, impegnati nella Capitale sul set della seconda stagione di ‘Diavoli‘, la serie di Sky, questo pomeriggio hanno visitato il paddock a pochi minuti dal via dell’E-Prix di Roma, doppio appuntamento in programma oggi e domani sul circuito cittadino dell’Eur per il Mondiale di Formula E.

Per Dempsey e Borghi giusto il tempo di scattare qualche foto e attirare la curiosità dei pochissimi a popolare la zona dei box, tra ospiti e addetti ai lavori. Dempsey, ospite del team Porsche di cui vestiva i colori, è grande appassionato di motori: è infatti pilota e team manager della propria squadra, la Dempsey Racing, fondata nel 2006.