Elite 4, Netflix annuncia la data di debutto della quarta stagione

ROMA – Preparate le valigie, si torna a Las Encinas.

Netflix ha svelato la data di uscita della quarta stagione di Elite con un video pubblicato che non mostra molti dettagli, solo il cast della serie.

Elite 4 debutterà il 18 giugno sulla piattaforma. E, come sempre, ci saranno nuovi drammi, nuovi amori e nuovi intrighi anche grazie all’entrata di nuovi interpreti dell’amatissima serie spagnola: Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. Loro affiancheranno i volti che già conosciamo: Itzan Escamilla nei panni di Samuel, Miguel Bernardeau in quelli di Guzman, Claudia Salas in quelli di Rebeca, Arón Piper in quelli di Ander, Omar Shanaa in quelli di Omar e Georgina Amorós in quelli di Cayetana.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla trama.

ELITE 5, CONFERMATA LA QUINTA STAGIONE

Le riprese di Élite 5, il teen drama ideato da Carlos Montero e Darío Madrona, inizieranno a marzo al centro produttivo di Netflix a Madrid. Ancora non è stata comunicata la data precisa di debutto. Sicuramente arriverà sulla piattaforma non prima del 2022. Le new entry nel cast sono André Lamoglia e Valentina Zenere.