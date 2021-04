Non riesce a parcheggiare la macchina: il finale è sorprendente – VIDEO

Pensi di avere problemi nel parcheggiare la macchina?

Guarda queste immagini e rasserenati.

In un video virale si vede una donna in evidente difficoltà nel posteggiare la sua auto, nonostante il largo spazio di manovra. Così tanto in difficoltà da arrivare anche a scendere dalla vettura per misurare con i passi la distanza da una macchina all’altra. E già così fa ridere. Ma la vera chicca è quello che accade alla fine…



Dopo numerosi tentativi, le si avvicina una donna che l’aiuta a parcheggiare. Con un po’ di fatica l’automobilista riesce nel suo intento e scende dalla macchina per abbracciare la sua salvatrice… che si rivela essere la proprietaria dell’auto dietro di lei!