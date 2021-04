UFO, il Pentagono conferma: gli avvistamenti del 2019 sono reali

I video di alcuni oggetti volanti non identificati ripresi nel 2019 sopra le navi da guerra della Marina americana al largo della costa della California sono veri.

Lo ha confermato il Pentagono, ammettendo che le immagini sono state catturate dal personale della Marina.

I documenti dell’avvistamento sono stati raccolti dalla Task Force Unidentified Aerial Phenomena (UAP) e sono tutt’ora sotto esame.



La terminologia “fenomeni aerei non identificati” (UAP – Unidendified Aerial Phenomena) è utilizzata da molto tempo dalla marina americana per quegli avvistamenti di velivoli/oggetti non autorizzati/non identificati che sono stati osservati entrare/operare nello spazio aereo di addestramento controllato dai militari.

È stato scelto di usare questo termine al posto del più comune UFO (Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato) perché quest’ultimo è legato allo stigma culturale che tutti conosciamo.