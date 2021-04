Converse x Off-White, il restock manda il sito in crash

Sono andate sold out in meno di un minuto le Converse x Off-White Chuck 70, il restock dell’iconico modello lanciato in collaborazione con Virgil Abloh nel 2018. Il riassortimento, inizialmente previsto per il 30 marzo, era stato posticipato a data da destinarsi. A sorpresa, oggi 15 aprile, le sneakers sono tornate disponibili sul sito ufficiale, andando immediatamente a ruba in pochi secondi. Inoltre, a causa della mole di accessi, il sito Converse è andato in crash, almeno in Italia, dove al momento in cui scriviamo ancora non è tornato funzionante.



Non è chiaro se sono in programma nuovi restock. Fatto sta che i “bagarini” del web si sono già mossi, rilanciando le Off-White a prezzi esagerati, anche fino a 500 euro.