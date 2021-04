Vorrei cominciare a prendere la pillola come la mia amica…

Buonasera, mi chiamo Sara e volevo chiedervi un consiglio sulla pillola anticoncezionale.

La mia migliore amica ha cominciato a prenderla e vorrei farlo anche io ma mia madre dice che è troppo presto.

Ho quasi 18 anni (tra qualche mese) e vorrei sapere da voi esperti se c’è un’età più indicata per cominciare a prendere la pillola e se i minorenni devono avere la autorizzazione dei genitori.

Sara, 17 anni

Cara Sara,

grazie per averci scritto.

I ginecologi consigliano, a meno che non sia a scopo terapeutico, per curare disfunzioni come l’ovaio policistico ad esempio, di prendere la pillola dopo i 16-17 anni per permettere la completa maturazione degli organi riproduttivi.

Prima di assumere la pillola, ti suggeriamo di sottoporti ad esami relativi alla funzionalità epatica e all’attività coagulativa e ripeterli periodicamente.

Ci chiedi se le minorenni devono avere l’autorizzazione dei genitori per prendere la pillola.

La nostra risposta è no, in quanto adesso sia in ospedale sia in consultorio si cerca di dare una

buona assistenza alle adolescenti, fornendo informazioni non solo sessuali, ma anche relative alla loro salute nel complesso.

Scrivici ancora se vuoi.

Un caro saluto