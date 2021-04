Primo Maggio, da Fedez a Motta: svelati i primi nomi del Concertone

ROMA – Torna anche quest’anno, nonostante il perdurare dell’emergenza Coronavirus, il Concertone del Primo Maggio.

A pochi giorni di distanza dall’evento, in scena a Roma, la kermesse ha cominciato a rivelare gli artisti che si alterneranno nella lunga maratona musicale, promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

La line up

Tra i nomi quelli di Fedez, Motta, Piero Pelù, Extraliscio e Bugo. E ancora Colapesce e DiMartino, Chadia Rodriguez, The Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote e Claudio Capéo.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio 2. Location principale la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Resta da capire, in base alle disposizioni governative, se sarà possibile avere il pubblico. Al momento, la situazione resta in divenire.