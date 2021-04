Intervista a Matteo Romano: “Sono all’ultimo anno del liceo classico, contento di essere tornato in presenza”

ROMA – Enfant prodige della musica, Matteo Romano ha fatto parlare di sé nell’ultimo anno scalando le classifiche dei singoli e dei trend sui social con i suoi pezzi: “Concedimi” e l’ultimo “Casa di specchi”.

Diciotto anni appena, il ragazzo di Cuneo sogna di fare della musica il suo lavoro e recentemente è arrivata la firma con Polydor/Universal, etichette discografiche che hanno notato subito una capacità di scrittura notevole.

Matteo li ha fatti nascere in cameretta, tra una lezione e l’altra: frequenta l’ultimo anno del liceo classico e – proprio in queste settimane – sta preparando l’elaborato per l’esame di maturità. Dopo mesi di DAD, anche Matteo è tornato in presenza e di buon cuore, visto che ci ha confessato di amare lo stare sui libri.

Di questo, di musica e della sua condizione di “gemello diverso” (ha due fratelli gemelli) abbiamo parlato nell’intervista che abbiamo fatto in diretta sul nostro canale Instagram.