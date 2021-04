Musica di Seta è l’etichetta dedicata alla musica d’autrice

Roma – 12 cantautrici italiane raccontano la donna e la sua condizione sotto vari aspetti: sociale, familiare, lavorativo, esistenziale. Succede nel nuovo album ‘Benvenute’, dedicato alla musica d’autrice. Un lavoro discografico pensato dalla neonata etichetta Musica di Seta che già lo scorso dicembre ha pubblicato il disco ‘La natura e la pazienza’ di Chiara Raggi.

‘Benvenute’ nasce in collaborazione con Il Punto Rosa di Santarcangelo di Romagna

All’associazione – impegnata a sostenere le donne con carcinoma mammario e a sensibilizzare i giovani al mantenimento della propria salute – sarà interamente devoluto il ricavato delle vendite.

BENVENUTE ECCO LE CANTAUTRICI COINVOLTE

Le 12 voci femminili sono quelle di Flo, Francesca Incudine, Paola Rossato, Ilaria Pilar Patassini, Sarah Stride, Giulia Pratelli, Eleonora Betti, Ilaria Porceddu, Giorgia Bazzanti, Marlò, Katres e Veronica Marchi. Le artiste, per la prima volta insieme, offrono una fotografia in primo piano sulla nuova musica d’autrice italiana.

«Questa è una prima raccolta di canzoni straordinarie e potenti, in cui 12 cantautrici raccontano la donna e la sua condizione oggi, mettendo a nudo sfaccettature, drammi, esperienze con un comune denominatore: il potere della condivisione che fa sì che emergano determinazione, consapevolezza e forza. E non a caso, tutti questi sostantivi sono femminili. – Raccontano Chiara Raggi e Michele Neri che hanno curato la direzione artistica del progetto – ‘Benvenute’ è un progetto che riguarda l’accoglienza e la condivisione, due parole che in questo momento storico rinnovano il loro valore. Preziosa la sinergia con Il Punto Rosa. L’idea di seminare, coltivare e poi diffondere la bellezza della canzone d’autrice è alla base di Musica di Seta, una casa costruita passo a passo, con amore e passione».

‘Benvenute’ quindi nella musica d’autrice del nuovo millennio

Nelle fatiche di artiste che si spendono al servizio della musica, nelle parole di chi canta la condizione femminile. Canzoni di soprusi e rinascite, di coraggio, di amore. Storie di rivalsa e di umanità ferite, di consapevolezza.

‘Benvenute’ nelle fragilità che ci rendono uguali e vicini, nei giorni difficili, negli accadimenti inaspettati, nelle gioie da condividere, nelle storie da ricordare.

Il packaging dell’album

Il pack di Benvenute è stato realizzato interamente in carta riciclabile, biodegradabile, certificata e a zero emissioni grazie alla neutralizzazione della CO2 residua.

ECCO LA TRACKLIST