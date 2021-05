Si può restare incinta se le mani fossero sporche di liquido PREseminale…

Buonasera, volevo chiederle se si può rimanere incinta con la masturbazione se le sue mani fossero sporche di liquido PREseminale. Tutto ciò il quarto giorno dalla fine del ciclo.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

in letteratura la controversia sul liquido preseminale sembra essere ancora aperta e dibattuta, a causa della bassa numerosità di soggetti presenti negli studi, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili. Dalle ultime ricerche sembrerebbe che il liquido preseminale non contenga spermatozoi mobili capaci di fecondare, mantenendo quindi una funzione meccanica di lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma.

Con la masturbazione avviene una stimolazione esterna per cui i rischi dovrebbero essere più ridotti non essendoci una eiaculazione interna. Il rischio infatti si stima se c’è una penetrazione con dito sporco di sperma appena eiaculato durante il periodo fertile della donna che solitamente oscilla tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare.

Da quello che ci scrivi sembra non sia avvenuta alcuna eiaculazione che possa aver lasciato delle tracce residue sulle mani.

Da quello che ci racconti non dovrebbero esserci particolari rischi, potresti confrontarti con il tuo ginecologo per avere un quadro più completo e approfondito.

Un caro saluto!