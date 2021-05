Facendo uso anche una sola volta di cocaina si diventa dipendenti?…

Ciao esperti, è vero che facendo uso anche solo una volta o due di cocaina si diventa dipendenti? I miei amici hanno iniziato a usarla e vorrei provare anche io ma solo provare però ho paura che poi non riesco a smettere ma non credo perché sono davvero sicura di farlo solo qualche volta. Cosa devo fare per essere sicura poi dopo di non cascarci?

Giada

Cara Giada,

l’argomento che ci poni è alquanto delicato, tra i ragazzi è sempre più frequente l’uso di droghe diverse e la cosa preoccupante è che chi ne fa uso ha la percezione che sia “tutto sotto controllo”. La maggior parte dei ragazzi che usano droghe lo fa nel week end, quindi la quotidianità sembrerebbe non compromessa, ma non sempre è così.

La cocaina come altre sostanze stupefacenti agisce sul sistema nervoso centrale come stimolante ed anestetico e oltre a procurare sul momento sensazioni di attivazione e benessere, può provocare sintomi fisici come accelerazione del battito, sudorazione, dilatazione delle pupille e agitazione. E’ proprio questa sensazione di benessere e di sensorialità e di mancanza di preoccupazioni che potrebbe spingere l’adolescente a continuare ad utilizzarlo e a perdere probabilmente il controllo. A lungo termine le conseguenze, infatti, potrebbero causare una dipendenza portando anche ulteriori implicazioni psicologiche come stati depressivi e ansia oppure aumentare il rischi di ipertensione, ictus, deficit del sistema immunitario.

In questa fase adolescenziale la sperimentazione sembra essere importante ma è importante differenziare comportamenti di esplorazioni da comportamenti a rischio. Per informazioni più tecniche potresti pensare di recarti in qualsiasi Consultorio della tua zona per avere maggiori informazioni sulla questione qualora ne sentissi il bisogno di approfondire l’argomento. In queste strutture ci sono molti opuscoli che possono essere consultati oppure si possono chiedere colloqui gratuiti con Psicologi per approfondire l’argomento.

Forse potrebbe essere importante anche chiederti come mai hai pensato di provare anche tu? Cosa ti spinge? Senti la pressione di dover appartenere al gruppo? potrebbe essere un rimedio ad una tua difficoltà emotiva?…

Fare chiarezza rispetto al tuo bisogno ti spingerà forse anche a riflettere su cosa è veramente importante per te.

Un caro saluto!