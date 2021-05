Sfera Ebbasta lancia una collezione di gioielli “accessibili”

“Vi ricordate quando dicevo che avrei fatto una linea di gioielli finti per chi non si può permettere quelli veri?”.

Sfera Ebbasta è di parola.

Il trapper ha lanciato una collezione di gioielli “accessibili” in collaborazione con Aporro.

Anelli, collane, bracciali. La collezione Trove comprende una vasta linea di preziosi, che combina le perle classiche con design moderni.

I prezzi non sono bassissimi, ma la collezione comprende gioielli effettivamente accessibili. Tra questi, un orecchino di perla a 79 euro e un anello a 99 euro.

Ma il prezzo sale fino a 30mila euro per una catena di perle e perline in oro rosa!

SCOPRI LA COLLEZIONE TROVE A QUESTO LINK.