Amici Specials, i ragazzi parlano del futuro con Stéphane Jarny

Nuovo appuntamento con Amici Specials. Nella nuova puntata (la penultima), disponibile da oggi su Prime Video, ospite speciale Stéphane Jarny, il direttore artistico di Amici 20.

L’artista ha chiesto a tutti i ragazzi di riassumere in una parola la loro esperienza, senza riflettere troppo.

Deddy: “Crescita… consapevolezza… boh ce ne ho mille”.

Sangiovanni: “Vita”.

Tancredi: “Sperimentare”.

Giulia: “Trampolino. Spero si l’inizio di un percorso, anche di crescita, che mi porti in alto”

Alessandro: “Riscoperta, mi sono riscoperto come ballerino, anche rimettermi in gioco con nuovi stili di danza”.

Serena: “Opportunità. Opportunità grandissima”.

Aka7even: “Emozione, è stato un percorso pieno di tante sensazioni”.

Anche Stéphane risponde alla domanda, con un consiglio ai ragazzi.

“Per me eccitazione, perché riassume tantissime cose, sia del lavorare con voi che di condividere con Maria e le squadre un’avventura. Sempre andare avanti, una corsa contro il tempo. Sono esperienze emotivamente molto forti, quando uscirete avrete il tempo di riposarvi e lavorare sui vostri progetti. Capiterà che vi mettiate in discussione, ma non perdete di vista l’essenziale”.

Continuano le domande rivolte ai ragazzi.

Cosa farete nel futuro?

Serena: “Io ci penso da un po’, da quando sono piccolina ho sempre pensato che finché posso ballare lo farò… Quando dovrò stoppare, insegnerò a ballare e farò coreografie”.

Ale: “Non ci ho pensato”.

Giulia: “Non so coreografare, ma mi piace tantissimo interpretare le coreografie, quindi penso di fare quello fino a quando ne avrò l’opportunità”.

Deddy: “Vorrei arrivare a un punto in cui posso fare i miei concerti. E’ quel momento in cui si è una cosa sola con le persone che ti ascoltano”.

Sangiovanni: “Io credo che non si possa fare questo mestiere per una vita. Penso che lo scopo sia principalmente il realizzarsi, raggiungere e prendere tutti quello che puoi prendere. Punterò a realizzarmi e quando l’avrò fatto troverò sicuramente qualcos’altro perché la vita non si può fermare. Se facessi solo questo non sarebbe la vita che vorrei vivere. Magari posso fare anche il coreografo!”.

Tancredi: “Nel futuro immediato voglio cercare di trasmettere quanti più messaggi mi vengono in mente e farli arrivare alla gente. Voglio esibirmi con le persone che mi vengono a vedere, non sto proprio nella pelle”.

Aka7even: “Ho tante idee. Mi piacerebbe creare un progetto discografico, un’etichetta tutta mia e riempire gli stadi. La musica è condivisione, quindi vorrei collaborare con tanti artisti. Io sono del pensiero che oltre a questo non so fare nulla”.

L’ultima puntata di Amici Specials sarà trasmessa su Prime Video martedì 18 maggio.