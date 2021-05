Gucci torna a far brillare la collezione eyewear Hollywood Forever

Roma – Montature e volumi audaci, realizzati in metallo, acetato e tempestati di cristalli: Gucci ha lanciato la nuova collezione eyewear Hollywood Forever. Una linea che torna dopo 4 anni e ridisegna occhiali da sole contemporanei, impreziositi da elementi di ispirazione vintage, che fondono fascino rétro ed eleganza moderna. L’ispirazione di Alessandro Michele arriva dalle star hollywoodiane, muse brillanti sul set e in privato.

A scattare la campagna è stato Harmony Korine

L’artista, fotografo e regista ha creato un set coloratissimo tra piastrelle scintillanti e bolle di sapone.

I cristalli di ogni modello sono stati applicati a mano. Le montature in metallo hanno il logo Gucci in lettere e piccoli cuori incisi sul ponte e non manca il logo dorato con la Doppia G intrecciata che aggiunge un tocco ricercato a una collezione dall’estetica ricca e audace.

La silhouette cat-eye è reimmaginata con angoli decisi e profili a raggi, mentre una vivace tonalità rosa esalta una montatura ultra femminile con lenti a forma di cuore

Il classico design rotondo è rivisitato con un frontale oversize, mentre le montature rettangolari presentano un design eccentrico con spessori variabili