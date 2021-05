Amici 20, il percorso di Deddy – VIDEO

Con uno zaino pieno di ricordi, inizia la puntata di Amici 20 dedicata al percorso di Deddy.

A pochi giorni dalla finale, gli appuntamenti con il quotidiano del talent sono dedicati alle sorprese e agli rwm con i momenti più importanti che hanno scandito le storie dei ragazzi nel programma.

Il percorso di Deddy

La sfida e la conquista della maglia. Deddy entra nella scuola e conquista subito la fiducia di Rudy Zerbi. Ma le difficoltà sono dietro l’angolo. Inizia così un periodo in cui il cantante si mette in discussione.

Vuoi per l’insicurezza e per la mancanza di studio, il percorso di Deddy si fa difficile.

Il Deddy del presente si lascia andare alle lacrime e a qualche sorriso, conscio della strada che ha percorso e che lo ha portato alla finale di Amici 20.