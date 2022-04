Crytical apre il concerto dei The Kolors a Monreale

“Le promesse si mantengono”.

Con un post su Instagram Stash ha annunciato che il prossimo concerto dei The Kolors a Monrelae, in provincia di Palermo, vedrà una partecipazione speciale.

Sarà infatti Crytical ad aprire il live, in programma il 2 maggio in piazza Guglielmo II.

Nel corso del serale di Amici 21, Stash non ha mai nascosto l’apprezzamento per il giovane cantante pescarese. Quando è stato eliminato nella quarta puntata del talent, il frontman dei The Kolors aveva proposto a Crytical, nome d’arte di Francesco Paone, di aprire alcuni concerti della band.

“Stasera è uscito un ragazzo che ha tanto da dire. E io credo nel suo sogno. Quindi sono felice nel mio piccolo di dargli uno spazio sul nostro palco. Tra qualche giorno pubblicheremo le date dei concerti”, aveva scritto Stash in una storia Instagram il giorno in cui Crytical è stato eliminato da Amici.

Promessa mantenuta.

