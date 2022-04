Amici 21, Luigi e Michele vincono la gara ‘Testa Spalla’

Nello scorso daytime di Amici 21, Maria De Filippi aveva proposto a Nunzio e Michele una gara di coordinazione sulle note di ‘Testa Spalla’. Ai due ballerini si erano aggiunti anche Luigi e Sissi, incuriositi dalla sfida.

Dopo un breve allenamento, è arrivato il momento dell’esibizione.

Partono Michele vs Nunzio: quest’ultimo perde e come penitenza dovrà fare il maggiordomo ai suoi compagni, con tanto di abito a tema.

Tra i cantanti la spunta Luigi: Sissi sarà quindi l’assistente del maggiordomo Nunzio.

Come premio, Luigi e Michele vincono una serata al cinema e possono portare una persona ciascuno: la scelta ricade sui i loro compagni di sfida, Nunzio e Sissi.

Maria allarga la gara anche agli altri: nei prossimi giorni si sfideranno Serena, Albe, Dario e Alex.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)