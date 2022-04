Amici 21, sfida ‘Testa Spalla’ tra Nunzio, Michele, Sissi e Luigi

Ad Amici 21 è tempo di sfide. Anche di coordinazione. Maria De Filippi ha proposto una gara particolare a Nunzio e Michele. I due ballerini dovranno provare ad eseguire ‘Testa Spalla’ di Don Lurio, per vedere chi tra i due sia quello più coordinato.

Il vincitore riceverà un premio, il perdente dovrà scontare una penitenza.

A giudicare l’esibizione sarà proprio Maria.

Tra una risata e l’altra, anche Sissi e Luigi hanno deciso di mettersi in gioco e imparare i passi.

Così la sfida si trasforma in una gara a 4: Michele vs Nunzio e Sissi vs Luigi.

Chi vincerà?

(il risultato nel prossimo daytime)

