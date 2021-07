Cari esperti, sono in vacanza per la prima volta da sola con il mio ragazzo ma le cose non stanno

andando molto bene! Ieri abbiamo fatto sesso in acqua e mi sta prendendo un’ansia fortissima perché ho

paura di poter essere rimasta incinta! Lui ovviamente è venuto fuori, ma nell’acqua, e questo mi preoccupa

perché so che gli spermatozoi continuano a vivere nell’acqua! Spero che potrete dirmi meglio come

funziona e che mi consigliate cosa devo fare!!! grazie infinite veramente

Anonima, 17 anni

Cara anonima,

grazie a te per averci scritto.

Per quanto riguarda la tua preoccupazione possiamo dirti che per far sì che ci sia un concepimento, il liquido seminale ha bisogno di essere rilasciato all’interno della vagina durante l’atto sessuale, dove la spinta eiaculatoria e le contrazioni uterine permettono la risalita dello stesso e quindi determinare la fecondazione dell’ovulo.

E’ molto improbabile che gli spermatozoi possano dall’esterno risalire la cavità vaginale e dare via al processo fecondativo. Infine, gli spermatozoi per mantenersi in vita hanno bisogno delle condizioni come quelle presenti nella vagina e quindi nell’acqua hanno un tempo limitato di sopravvivenza.

Quando gli spermatozoi finiscono nell’acqua muoiono dopo pochi secondi.

Ma questo non significa che un rapporto non protetto in acqua non possa causare una gravidanza.

Come ben sai il coito interrotto non è un modo sicuro per evitare una gravidanza

Ti consigliamo allora, per vivere con serenità i rapporti sessuali, di consultare un ginecologo che

saprà darti tutte le informazioni necessarie per come evitare una gravidanza indesiderata.

Ci auguriamo di esserti state d’aiuto.

Un caro saluto