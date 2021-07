Temptation Island, un’altra coppia al falò di confronto

Dopo Valentina e Tommaso (usciti da single) anche un’altra coppia ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato e uscire da Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia.

TEMPTATION ISLAND, IL FALÒ DI CONFRONTO TRA CLAUDIA E STE

Nella terza puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, Claudia ha scelto di richiedere il falò di confronto al suo fidanzato Ste. Lei, durante questo percorso, si è sentita libera e spensierata e soprattutto considerata. Claudia, infatti, ha scelto di partecipare al programma perché si sente trascurata da lui.

“Non ti accorgi di quando piango. Ci sono persone che conosco da una settimana qui e hanno capito più cose di te. Sicuramente ci sono mancanze da parte mia, non ti chiedo mai scusa. Qui dentro mi sono analizzata. Mi impegnerà a migliorare. Il nostro rapporto è partito da un’amicizia e questo è un valore aggiunto“, ha confessato Claudia durante il falò di confronto.

Ste, dal canto suo, ha fatto presente a Claudia di essersi soffermata solo sugli errori di lui e non aver riflettuto anche sui suoi. “Le cose non me le devi fare capire, me le devi dire. Io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo: te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli“, ha replicato Ste.

Emozionati e innamoratissimi, alla fine del confronto, i due si sono abbandonati ad un dolcissimo abbraccio. Alla domanda di Filippo ‘decidete di tornare a casa separati o insieme?’, Ste ha subito risposto: “Decido di tornare a casa con mia moglie“. Sì, i due si sposeranno il prossimo 7 agosto.