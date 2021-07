VIDEO| Deadpool entra a far parte del Marvel Cinematic Universe

Deadpool entra ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe (MCU). Ad annunciarlo un video che mostra il personaggio interpretato da Ryan Reynolds in compagnia di Korg di Thor: Ragnarok, animato dalla voce di Taika Waititi (e che rivedremo anche in Thor: Love and Thunder) mentre guardano il nuovo trailer di Free Guy – Un eroe per gioco di di Shawn Levy (targato The Walt Disney Company).

“Insegui un sogno, rincorrilo e quando realizzi che non si concretizzerà mai, controlla la tua e-mail: magari c’è il tuo agente che ti dice che Marvel vuole parlare con te“, dice Korg a Deadpool. La risposta dell’irresistibile Mercenario spiazza tutti: “Sì, beh, preferisco ‘Thor: Dark World’ (in cui Korg non compare, ndr)”.

Kevin Feige, qualche tempo fa, aveva confermato la realizzazione di Deadpool 3, che sarà di nuovo vietato ai minori come i primi due capitoli. Le riprese non inizieranno prima del 2022, quindi il cinecomic potrebbe arriva in sala nel 2023 per regalarci – e si spera – scene d’azione con i personaggi del MCU. Certamente il franchise dedicato a Deadpool si discosta dal genere dei film con i supereroi Marvel ma, nonostante ciò, il presidente dei Marvel Studios non è intenzionato a cambiare l’anima del personaggio.

FREE GUY – UN EROE PER GIOCO, IL NUOVO TRAILER

FREE GUY – UN EROE PER GIOCO, LA STORIA

Dall’11 agosto solo al cinema, distribuito da The Walt Disney Company Italia, Free Guy – Eroe per Gioco è la nuova commedia d’azione targata Twentieth Century Studios (che già dal trailer si preannuncia divertentissima) che racconta di un impiegato in banca, interpretato da Reynolds, che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world. Così decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salva il suo mondo a modo proprio, prima che sia troppo tardi.