Tokyo, il gatto gigante di Shinjuku che si muove e fa le fusa – VIDEO

ROMA – Spostati Godzilla. La nuova creatura “mostruosa” del Giappone si chiama CatZilla! Nel distretto di Shinjuku, a Tokyo, ha fatto la sua comparsa un gatto gigante di dimensioni colossali.

Immaginate di uscire da una delle stazioni ferroviarie più caotiche del mondo e di trovarvelo davanti. Dalla sua inaugurazione il 12 luglio, il gatto di Shinjuku è diventato famoso in tutto il mondo.

Il gatto gigante di Shinjuku

Realizzato da MicroAd Digital Signage e Yunika Vision come pubblicità per l’apertura del nuovo edificio “Cross Shinjuku”, il gatto in 3D è stato creato con il supporto di un gigantesco schermo LED curvo in 4k, che occupa oltre 150 m2. Il video del felino che si muove, miagola e fa le fusa, viene proiettato dalle 7 di mattina all’una di notte, con immagini che cambiano durante il giorno. Il display è posizionato sul lato del palazzo che affaccia sull’uscita est della stazione di Shinjuku, certificata dal Guinness World Records come la stazione con il maggior numero di utenti al mondo.