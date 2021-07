“L’estate più calda” di Pierpaolo Pretelli entra nella top Viral 50 Italia di Spotify

ROMA – Ancora un traguardo per Pierpaolo Pretelli. Dopo aver conquistato le radio adesso è il turno di Spotify. Il suo brano “L’estate più calda” è entrato nella top 50 Viral Italia della piattaforma musicale.

Un risultato che si aggiunge a un ricco ventaglio di soddisfazioni per il cantante, che può contare su oltre 2 milioni di visualizzazione su YouTube per il videoclip del singolo, che ha raggiunto anche l’Estonia posizionandosi al quinto posto della classifica iTunes.

“L’estate più calda” di Pierpaolo Pretelli

“L’estate più calda” è il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli feat Giorgina, scritto a quattro mani con Shade e prodotto da Jaro. Con un ritmo travolgente, che strizza l’occhio alle sonorità latine e reggaeton, il brano si è rivelato uno dei più apprezzati tormentoni estivi. Il video del singolo ha visto la partecipazione di Giulia Salemi.