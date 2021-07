Netflix lancia i videogiochi in streaming: in arrivo entro il 2022

I videogiochi arrivano su Netflix entro il 2022. E’ quanto affermato da un report di Bloomberg, con un approfondimento dedicato all’apertura della piattaforma allo streaming videoludico.

Il colosso ha assunto Mike Verdu (game designer che ha già lavorato, tra gli altri, con Facebook, EA e Oculus), il quale ricoprirà il ruolo di vice presidente dello sviluppo dei videogame.

Un portavoce di Netflix ha confermato la notizia a The Verge.

I videogiochi su Netflix

L’idea di Netflix è quella di portare i videogame sulla piattaforma entro il prossimo anno. Stando alle indiscrezioni, ciò non comporterebbe un aumento della tariffa, che rimarrebbe quindi la stessa sottoscritta dai clienti. Un po’ come fatto con i documentari e le stand up comedy, si tratterà di una programmazione aggiuntiva inclusa nell’abbonamento.