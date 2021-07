Cari Esperti,

sono un ragazzo di 18 anni. Non ho ancora mai avuto un rapporto sessuale e mi vergogno molto di questo, soprattutto con i miei amici. Infatti spesso invento di aver avuto rapporti con le ragazze e dopo mi sento in colpa con me stesso. Il problema è che non mi piaccio fisicamente e ho paura di non riuscire a raggiungere l’erezione. Come potrei superare questo blocco mentale?

Anonimo, 18 anni

Caro Anonimo,comprendiamo il tuo sentirti in imbarazzo ma ci teniamo a dirti che non c’è nulla di sbagliato a non aver avuto dei. Non c’è un età più giusta in cui averli, dipende da tanti fattori fisici, psicologici relazionali ed è estremamente soggettivo.La sessualità non è una prestazione o un atto meccanico ma un’area in cui gli aspetti fisici ed emotivi sono correlati. Il tuo non sentirti pronto non è sbagliato, dovresti provare ad ascoltarti maggiormente ed accettare ciò che provi. Le prime volte poi è naturale non sentirsi pronti, avere delle paure, la sessualità come tutto si impara con l’esperienza e man mano si diventa più esperti.Capiamo il bisogno di sentirti simile ai tuoi amici, ma ognuno ha il suo percorso e la sua strada. Forse hai bisogno di rafforzarti, sentirti più a tuo con il tuo corpo e forse devi comprendere che per te c’è bisogno di sentirti anche coinvolto emotivamente.Prova ad accertarti di più e a pensare che ognuno ha i propri difetti ed è proprio questo che ci rende unici e non pensare di essere in ritardo su questo, ma lasciati andare nel fare anche nuove conoscenze e concediti tutto il tempo che ti serve.