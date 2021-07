Caos covid sul concerto di Cosmo: “A volte vorrei spararmi”

Ragazzi cerco di abbassare i toni: allo stato attuale non ci sono altri modi per fare un evento in piedi. Per me significherebbe aspettare ancora mesi e mesi. Il pass sarà una soluzione transitoria ovviamente, non è una cosa che resterà a lungo. Ma se si vuole fare qualcosa attualmente è l’unico modo. I vaccinati entrano giustamente perchè questa pandemia di mer**, che ha chiuso in casa tutti e non permette a molti di lavorare, non la si combatte coi post su facebook o con i complottismi. La si combatte coi vaccini. Vaccinarsi è un gesto verso la comunità. Se poi uno non crede alla scienza e vuole curarsi tutta la vita senza medicinali lo rispetto. Ma qui si parla di niente, invocate libertà che avrete anche voi grazie al fatto che la maggioranza si vaccinerà.