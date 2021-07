Come funziona Pokémon Unite, il battle a squadre di Nintendo Switch

L’attesa sta per terminare. Il 21 luglio uscirà per Nintendo Switch “Pokémon Unite”, il primo gioco strategico di lotta a squadre del franchise.

Per festeggiare il lancio, Nintendo offre a chi effettua l’accesso al titolo su Switch entro il 31 agosto la Unite license (licenza Unite) di Zeraora, necessaria per schierarlo nelle lotte.

Come funziona Pokémon Unite?

Come dicevamo, Pokémon UNITE è il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. Le regole base sono piuttosto intuitive: i giocatori si sfidano in team 5 contro 5 nel corso delle Unite Battle, competizioni organizzate dalla Unite Battle Committee (Associazione Lotta Unite), detta anche UBC (ALU).

Una volta formata la squadra, inizierà la sfida con il team avversario: a vincere sarà chi avrà fatto il maggior numero di punti prima dello scadere del tempo.



C’è una nuova forma di energia in Pokémon Unite chiamata Aeos energy (energia Heos).

Per far guadagnare punti alla propria squadra, i giocatori devono ottenere questa Aeos energy sconfiggendo i Pokémon selvatici e i Pokémon avversari. Dopodiché, devono rilasciare l’energia accumulata in una delle goal zone (aree goal) avversarie.

Nel corso della partita i Pokémon guadagneranno Punti Esperienza e saliranno di livello. In questo modo, impareranno potentissime mosse e si evolveranno. Una volta che un Pokémon avrà raggiunto i livelli più alti, imparerà la sua Unite Move (mossa Unite), una mossa molto potente che può essere imparata e utilizzata solo durante le Unite Battle.

Che Pokémon scegliere?

In Pokémon UNITE ci sono molti Pokémon diversi. Tuttavia, nelle Unite Battle i punti di forza e di debolezza relativi al tipo non esistono. Invece, ciascun Pokémon ha statistiche e ruoli specifici che riflettono il suo stile di gioco: Attacker (Attaccante), Defender (Difensore), Speedster (Velocista), Supporter (Supporto), o All-Rounder (Versatile).

Per scegliere il Pokémon più adatto al proprio stile, è consigliabile far pratica con Pokémon diversi. Per schierare un determinato Pokémon nelle Unite Battle, bisogna avere la sua Unite license (licenza Unite). È possibile ottenere le Unite license desiderate presso la Unite Battle Committee in cambio di Aeos coin (monete Heos), che possono essere guadagnate partecipando alle Unite Battle.