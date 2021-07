Battiti Live, questa sera la seconda puntata: la scaletta

Si rinnova l’appuntamento con la musica di Italia 1. Torna questa sera Battiti Live, l’evento televisivo dell’estate promosso da Radio Norba e presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda puntata

Fedez

Orietta Berti

J-Ax

Jake La Furia

Aka7even

Francesca Michielin

Fred De Palma

Sottotono

Gigi D’Alessio

Gaia

Annalisa

Federico Rossi

La Rappresentante Di Lista

Gio Evan

Boro Boro

Cara

Alessandra Amoroso

Dotan

Shade

Ermal Meta

Jasmine

Tancredi

Shiva

Irama

Malika Ayane

Boomdabash

Baby K

Pinguini Tattici Nucleari

BATTITI LIVE 2021

Il Castello Aragonese di Otranto sarà ancora il placo di Battiti Live, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.