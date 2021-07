Justin Bieber confonde i fan: “Hailey ed io mamma e papà”

Justin Bieber ha mandato in confusione i suoi milioni di fan con un post ambiguo che ha lasciato tutti di stucco.

In una immagine in bianco e nero pubblicata su Instagram, il cantante è seduto su un divanetto insieme a sua moglie Hailey. Uno scatto normale se non fosse stato accompagnato dalla caption “Mom and Dad”…

Justin Bieber e Hailey “mamma e papà”

Un attimo dopo la pubblicazione del post è scoppiato il putiferio. Milioni di fan hanno accolto il lieto evento congratulandosi con la coppia, spulciando tutte le ultime foto condivise sui social da Justin e Hailey in cerca della prova del “pancino”.

Che settimana è? Maschio o femmina? Come si chiama? Quando nasce? Queste sono solo alcune domande che hanno riempito il post di Justin.

Non ci è voluto molto prima che Hailey intervenisse per frenare gli entusiasmi. In realtà, diventeranno sì genitori… ma di un cane!

La modella ha commentato il post del marito, consigliandogli di aggiungere “Mamma e papà di un cane, prima che qualcuno fraintenda”. Troppo tardi Hailey…