‘Donda’ è il decimo album in studio di Kanye West

A due anni di distanza da ‘Jesus is the king’, Kanye West è pronto a tornare con il decimo album di studio. Per annunciare il nuovo lavoro, che si chiamerà ‘Donda’, l’artista ha scritto e montato uno spot per Apple, trasmesso durante la sesta partita delle finali NBA. Nella clip, con protagonista la velocista Sha’Carri Richardson, è stato inserito il brano ‘No Child Left Behind’, singolo appunto, che anticipa il nuovo disco.



‘Donda’, oggi l’anteprima mondiale

‘Donda’ sarà presentato in anteprima mondiale oggi, durante una listening session al Mercedes Benz Stadium di Atlanta e trasmesso in livestreaming su Apple Music. Il disco uscirà domani 23 luglio. Un album, che si spera replicherà il successo del precedente ‘Jesus is the king’ (2019), vincitore di un Grammy come Best Contemporary Christian Album e non solo. Il disco ha fatto la storia con un debutto al primo posto nelle classifiche Rap Album, Gospel Album e Billboard 200, superando i Beatles e accostandosi ancora una volta ad Eminem per il maggior numero di debutti consecutivi – nove – al primo posto nella storia delle classifiche.