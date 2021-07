Mace torna live. Ecco dove si terrà la prima data del tour

Dopo l’evento che lo ha visto protagonista di un concerto sull’ arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, Mace ha annunciato la prima data del tour ‘OBE LIVE An Out Of Body Experience’ che si terrà il 2 aprile 2022 al Fabrique di Milano. Il ritorno ai live, sarà per lui l’occasione per presentare il suo ultimo concept album, ‘OBE’.

Durante il live Mace passerà da alcuni brani rivisitati di ‘OBE’, a momenti strumentali inediti tra techno, improvvisazioni e schegge di psichedelia pura. “Voglio creare un’esperienza multisensoriale, accompagnare lo spettatore in un viaggio extracorporeo tra coordinate geografiche inaspettate e mondi onirici, tra illusione e realtà”, ha raccontato l’artista.

I biglietti del concerto, prodotto da Artist First, sono già disponibili in prevendita qui.