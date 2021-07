Sangiovanni e Giulia nel video ufficiale di Malibu!

L’attesa è finita. È da oggi su YouTube il video di ufficiale di Malibu, la hit di Sangiovanni. Non più la versione visual (al momento il secondo videoclip più visto in Italia), ma quella ufficiale, dove è presente anche Giulia Stabile, che ha ideato la coreografia.

Eccolo qua!

Son le parole tue, no?

Tu non bisticci mai?

Ci piace giocare

Facciamo le marachelle quando bisticciamo

Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore

E sorridiamo

Quando ti arrabbi hai una faccia dolcissima

Siamo due scemi

E sì che mi piace, alla follia

Tu fai quelle facce-e

Mi tieni il broncio-o

Se ti tolgo il trucco-o

Ma lo sai che sei ancora più bella

Quattro di notte-e

Luci si spengono

I cuori si bruciano

E fanno le scintille

Nella città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Ancora che ta-ta-t’amo

Come un bambino con le figurine

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tue, sì

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Siamo due stelle, guardano tutti

Sei ancora piccola se ti imbarazzi

Quando ti regalo un po’ di carezze

Oppure ti faccio troppi complimenti

Baciami subito

Che manco mi accorgo

Che il cielo non è solo nostro

Ma il battito sì, quando

Ho le guance rosse-e

Gli occhi di ghiaccio-o

Rimango di stucco-o

Quando mi dici: “Siamo imperfetti”

Quattro di notte-e

Le luci si spengono

Labbra s’incollano

E dopo non si staccano mai

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Nella città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Faccio m’ama non m’ama

Come i bambini con le margherite

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tue, sì

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu