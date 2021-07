Tg Diregiovani – Edizione del 26 luglio 2021

Ai Maneskin la Lupa capitolina

Ancora un traguardo per i Maneskin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, consegnerà alla band vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision la Lupa capitolina, il riconoscimento che Roma Capitale tributa a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. La cerimonia si terrà il 27 luglio alle 11 in aula Giulio Cesare, sede istituzionale dell’Assemblea capitolina. Poco prima, verso le 10.45, Raggi e i Maneskin – il cui arrivo in Campidoglio è previsto per le 10 – si affacceranno insieme dal celebre balconcino del sindaco con vista sui Fori Imperiali per le foto di rito.

Lucifer 6, a settembre il finale della serie

Tutto ha una fine, anche il male. È questo il claim scelto da Netflix per presentare il trailer della sesta e ultima stagione di Lucifer, disponibile sulla piattaforma streaming il 10 settembre. 10 nuovi episodi che scriveranno la parola fine alla serie culto, basata sull’omonimo personaggio creato da Neil Gaiman. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di Los Angles per l’ultima volta, affiancato da Lauren German, nel ruolo della detective Chloe Decker.

X Factor 2021, si parte il 16 settembre

Con il nuovo claim “Come as you are”, richiamo allo storico pezzo dei Nirvana, è stato rilasciato il primo teaser ufficiale di X Factor 2021. La nuova edizione, in partenza il 16 settembre su Sky Uno e Now, sarà una stagione senza categorie, che saluta i limiti di sesso, età e formazione (solisti o band). L’idea è quella di creare squadre più eterogenee, accomunate solamente dal tipo di proposta musicale. Tra le novità anche Ludovico Tersigni, nuovo conduttore dello show. Accanto a lui i giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton già protagonisti di X Factor 2020.

‘Temptation Island’ 2021 verso la conclusione

Lunedì 26 e martedì 27 luglio in prima serata su Canale5 doppio appuntamento con le puntate conclusive di questa edizione di ‘Temptation Island’, guidata da Filippo Bisciglia. La prima puntata riprende dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convinto della scelta della separazione chiede di vedere ancora una volta la sua fidanzata. Lei accetterà? E darà ancora una chance al suo ex moroso? Inoltre, all’Is Morus Relais è tempo di un nuovo falò di confronto anticipato.

‘Ancora più bello’, il trailer con Francesconi e Commare

Arturo è ormai acqua passata. Per Marta si apre un nuovo capitolo…un bellissimo capitolo di nome Gabriele. I problemi di salute, però, sono sempre dietro l’angolo. Senza dimenticare la presenza di Loredana Bertè. Tutto questo e molto altro nel primo trailer ufficiale di ‘Ancora più bello’ con protagonisti Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare presentato dal cast al Giffoni Film Festival. Il sequel di ‘Sul più bello’ sarà nelle sale il 16 settembre con Eagle Pictures. Cresce l’attesa anche per il terzo film, dal titolo ‘Sempre più Bello’, che uscirà al cinema a San Valentino 2022. Nel cast anche Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo e i ‘nuovi arrivati’ Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.