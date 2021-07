Possession – L’Appartamento del Diavolo, rilasciate le prime ‘terrificanti’ clip in italiano

Ispirato alla storia vera che ha terrorizzato un Paese intero. Si tratta del nuovo inquietante horror – campione di incassi in Spagna – Possession – L’Appartamento del Diavolo, firmato dal maestro dell’horror Albert Pintó. La pellicola – dal 28 luglio al cinema con Lucky Red – vede nel cast Begoña Vargas, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Concha Velasco, María Ballesteros, Bea Segura, Javier Botet, Antonio Del Olmo e Paco Ochoa.

POSSESSION L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO, IL TRAILER

POSSESSION L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO, TRAMA

​Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.

POSSESSION L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO, LE CLIP

POSSESSION L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO, IL POSTER