Lucifer 6, ecco le prime immagini della stagione finale

L’ultima notte a Los Angeles per Lucifer e l’ultima stagione per il pubblico. Netflix, dopo l’annuncio a sorpresa dell’arrivo della stagione finale, ha svelato le prime immagini della serie con protagonista Tom Ellis. Composta da dieci episodi, l’ultimo capitolo debutta sulla piattaforma il 10 settembre. “Il diavolo è diventato Dio o meglio sta per diventarlo ma esita. Perché? E mentre il mondo inizia ad adattarsi alla nuova realtà come reagirà Lucifer? Unitevi a noi in questo addio dolceamaro a Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti”, hanno svelato gli showrunner Joe Henderson e Idly Modrovich in occasione del Comic-Con Home 2021.

LUCIFER 6, LE PRIME IMMAGINI

LUCIFER 6, IL TEASER TRAILER