Battiti Live, la scaletta della terza puntata del 29 luglio

Torna la musica di Battiti Live, la kermesse musicale più attesa dell’estate promosso da Radio Norba e presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. L’appuntamento è per stasera su Italia 1 con la terza puntata.

Ecco la scaletta della terza puntata di Battiti Live



Rocco Hunt e Ana Mena

Emma

Takagi & Ketra feat Giusy Ferreri

Mahmood (da Taranto)

Fred De Palma

Clementino e Nina Zilli

Purple Disco Machine

Sophie and The Giants

Michele Bravi

Gaia

Carl Brave e Noemi

Bob Sinclair

Alvaro Soler (da Bari)

Ermal Meta

Clemantino

Arisa (da Foggia)

Sottotono

Aiello

Mr Rain

Ariete

Lil Jolie e Car Brave

J-One

Il Tre

BATTITI LIVE 2021

Il Castello Aragonese di Otranto sarà ancora il placo di Battiti Live, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.